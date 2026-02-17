◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）＝２月１７日、美浦トレセン中央Ｇ１初制覇を狙うウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は１７日、坂路で調整し１８日の最終追い切りに備えた。高木調教師は「順調にきています。状態は良いです。地方の深い砂よりも軽い砂の方がいいので、東京は合うと思います。ただ、凍結防止剤の影響もあってか、今の東京の