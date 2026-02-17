馬トク報知では今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタート。今回はアサカディフィートが勝った２００８年の小倉大賞典を取り上げる。ＪＲＡの平地競走を１０歳馬が制したのは初めて。しかも、重賞で大きな記録を打ち立てた。昨年のＶＴＲを見ているようだった。馬場いっぱいに広がって叩き合う最後の直線。大外からまとめてかわしたのは、今年もアサカディフィートだった。ＪＲＡの平地では初となる