ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転でペアでは日本史上初となる金メダルを獲得した。表彰式ではファンにおなじみの「木原運送」が出動。地上波番組でも紹介されたことを受け、ネット上では初め