メ～テレ（名古屋テレビ） 高校野球「春のセンバツ」に出場する、愛知県の中京大中京の選手らが大村知事を訪問し、意気込みを語りました 中京大中京が「春のセンバツ」に出場するのは、5年ぶり33回目です。 17日は荻田翔惺主将や安藤歩叶選手らが大村知事を訪問し、大会に向けた意気込みを語りました。 「愛知県の代表として、全国という舞台でチーム一丸となり、優勝を目指して全力で頑張ります」(中京大中