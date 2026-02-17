広島は１７日、滝田一希投手が群馬県内の病院で左肘の靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）と骨棘（こっきょく）切除術を受けたことを発表した。復帰時期は未定だが、今季中の復帰は絶望的だ。２３年ドラフト３位左腕。宮崎・日南キャンプ中の２日に練習を切り上げ、４日に群馬県内の病院で検査を受け「左肘関節内側側副靱帯損傷」と診断されていた。昨季は７登板で防御率２・１６だった。