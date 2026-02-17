メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋城の大人の入場料が、10月から2倍の1000円に。名古屋を代表する観光名所が 続々と値上げされる方針です。その理由は…。 「物価高の中では、税で埋めるというのは市民負担になるので、それが正しいのか。一定程度は受益者負担を求めることが公平性の観点から望ましいだろう」（名古屋市 広沢一郎 市長） 名古屋市の広沢市長がこう理解を求めるのが、名古屋城などの入場料の値上げ