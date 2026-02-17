ベーシックの代表格・黒タートルこそ、着こなし次第で“今っぽさ”に差が出やすいアイテム。「思い返せば毎年同じ合わせ方になっているかも……」と感じる人も少なくなさそうです。そこで今回は【GU（ジーユー）】スタッフさんのリアルなコーデを参考に、40・50代が無理なく取り入れやすい“旬”の着こなしをご紹介。きちんと感と抜け感のバランスを意識した、大人にちょうどいい黒タートルコ