メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が5連覇を目指す「王将戦七番勝負」の第4局が、和歌山市で始まりました。 今期の王将戦は前期に続き、藤井六冠に永瀬拓矢九段が挑戦しています。 第4局の会場は、和歌山市にある「和歌山城ホール」です。 対戦成績はここまで藤井六冠の1勝2敗で、藤井六冠が七番勝負のタイトル戦で先に2勝を許すのは今回が初めてです。 対局は17日午前9時に藤井六冠の先手で始ま