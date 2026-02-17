ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。そんな中、五輪公式Xが投稿した芸術的な“流し撮り”写真には、「凄い写真」「センスも技術も段違い」と称賛の声が集まってる。り