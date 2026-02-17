宮崎キャンプに参加中のソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太（大商大）が１７日、Ｂ組のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で登板。サイド気味の腕の振りから切れのある直球、変化球を投げ込み、打者５人から３三振、安打性の当たりは１本だった。「いい感触で投げられて良かった。思ったより良かったのでいいアピールになったと思います」と話した。