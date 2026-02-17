2月13日配信の報道番組『ABEMA Prime』（ABEMA）で、社民党副党首・ラサール石井参院議員（70）と、人気お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇（42）が安全保障をめぐって激論を交わし、大きな話題を呼んでいる。番組内で石井氏は、日本の防衛政策について懸念を示した。「抑止力」の名のもとに進む軍備増強や長距離射程ミサイルの配備について、それがかえって安全保障上のリスクを高めるのではないかと指摘したのである。これに対し