2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。今回は、対象のセットメニューと一緒に楽しめる「スーベニアランチケース」を紹介します。 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアランチケース 価格：対象のメニューにプラス1,900円販売期間：2026年4月8日（水）