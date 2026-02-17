2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。今回は、お子様メニューなどの対象メニューと一緒に楽しめる「スーベニアプレート」を紹介します。 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアプレート 価格：対象のメニューにプラス1,500円販売期間：2026年4月8日（水）〜販