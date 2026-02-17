静岡･御殿場市に住む50代の男性が、SNSを用いた投資詐欺の被害に遭い、現金約2100万円をだまし取られていたことがわかりました。警察によりますと、御殿場市に住む会社員の50代男性は、2025年8月中旬、SNS上で知り合った人物から「大きな投資のプロジェクトがある」「投資の内容は、投資をする人を集い、お金を集めたうえで投資をする」「お金を出した分だけ収益が増える」などと投資の勧誘を受けました。その後、男性は10月上旬か