17日未明、静岡･牧之原市で住宅と倉庫を全焼する火事があり、住宅の焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、火事があったのは静岡･牧之原市細江の住宅で、17日午前2時10分ごろ、近隣住民から、警察や消防に複数の通報がありました。（通報者）「黒い煙が上がっていて、その中に赤い炎が出ていたので、これは火事になっていると思い通報した」発生から1時間後、現場に記者が到着した時も…。（記者）「火事