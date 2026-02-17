3月15日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催する国内最大規模のアイドルとファッションの祭典『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』（以下、CREATEs presents IRC 2026）の第3弾出演者が発表された。【写真】乃木坂46からファッションステージに出演する16人一覧乃木坂46より、五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、梅澤美波、遠藤さくら、小川彩、賀喜遥香、川崎桜（崎＝たつさき