１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８８円４５銭（０・１８％）安の４万８４５８円２７銭だった。３営業日連続で下落した。全銘柄のうち、５割超にあたる１８２銘柄が値下がりした。衆院選後の株価急上昇に対する反動から、前日に続いて利益確定の売りが目立った。一方、外国為替市場で進んでいた円高・ドル安の一服から、自動車関連銘柄などは上昇した。２０２５年４〜１２