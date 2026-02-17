準決勝のスウェーデン戦に勝利し、喜ぶ米国女子の選手たち＝16日、ミラノ（AP＝共同）アイスホッケー女子決勝は、今回もカナダと米国が顔を合わせる。カナダで5大会連続出場の主将プーリンは、スイスとの準決勝を終えて「相手が才能にあふれていることは分かっている。激しい戦いになる」と表情を引き締めた。勢いは米国にある。スウェーデンとの準決勝は1―0で迎えた第2ピリオドにエース格のハイズのゴールなどで一気に4得点