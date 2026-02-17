中道改革連合の小川淳也新代表は17日、立憲民主党の支援団体である連合の本部を訪れ、大敗した衆院選の結果について報告し、今後の連携を確認した。小川氏は18日に正式に発足する新たな執行部のメンバーと共に、連合の芳野友子会長と会談し、その後、記者団の取材に応じた。この中で小川氏は、「選挙のお礼、この間の代表選とその後の新体制を含めた報告に来た。引き続き指導、協力いただきたいとお願いし、国会に向かう基本的な方