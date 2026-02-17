岐阜県御嵩町の木造住宅で火事があり、1人が搬送されました。現在も消火活動が続いています。警察と消防によりますと、御嵩町顔戸の住宅で午後3時40分ごろ、「家からかなり火が出ている」などと目撃者の男性から110番通報がありました。消防車など7台が出て、火の勢いは30分ほどで収まりましたが、現在も消火活動が続いているということです。この火事で、この家の住人とみられる50代の女性1人が病院に搬送されましたが、