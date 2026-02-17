全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・初台の寿司店『すし乾山』です。確かな仕入れと技が光る人気店の間違いない旨さ始まりは2016年。初台「すし宗達」を皮切りに予約数か月待ちの渋谷「すし光琳」や人形町「すし其一」など人気店を手掛けてきた気鋭の寿司職人、新田真治さんが再び原点の街で繁盛店を生み出した。ネタケースのないカウンターは町寿司風情の既存店よりやや