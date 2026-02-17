NTTドコモは、「Amazon新生活セール」にあわせて、「dポイント20％還元キャンペーン」を3月3日～9日に開催する。Amazon新生活セールは3月6日～9日で、先行セールが3日に始まる。 20％還元キャンペーン 「Amazonアカウント」と「dアカウント」を初めて連携したうえで、Amazon.co.jpで買い物すると、20％分がdポイント（期間・用途限定）で還元される。進呈上限は1000ポイント