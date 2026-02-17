後志の神恵内村長選挙が２月１７日に告示されました。これまでに現職と新人２人のあわせて３人が立候補していて、「核のごみ」の最終処分場選定に向けた調査の是非をめぐり、論戦を繰り広げています。神恵内村長選挙には届け出順に、新人の井田和夫さん、現職で７選を目指す高橋昌幸さん、新人の岸伸一さんの３人が立候補しています。神恵内村では高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定に向け、第１段階の「