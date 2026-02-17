りくりゅうの圧巻の演技に称賛の声が多く集まっている(C)Getty Images日本の早朝から感動の輪が拡がった。現地2月16日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアのフリーで三浦璃来、木原龍一組が金メダルを獲得。【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェックフリーで世界歴代最高得点となる158.13点をたたき出し、合計を自己ベストの231.24点の大逆転で金メダルを獲得した