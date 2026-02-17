浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が18日、開幕する。17日は前検が行われた。16日に23歳の誕生日を迎えた新井日和（伊勢崎）。「あまり変わらないですねー」と普段通りのマイペースだ。前節の飯塚ミッドナイトでは節間2勝とまずまず。「エンジンはいいです」と自信ありげだ。ただ、浜松新走路には苦手意識があるという。「昨年12月に落車していますからね。フロントが滑って、気付いたら落ちていた」いつ