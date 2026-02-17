日本野球機構は17日、広島・羽月隆太郎の起訴に対する榊󠄀原定征コミッショナーのコメントを発表した。榊󠄀原コミッショナーはNPB公式ホームページを通じて「本日、広島東洋カープ球団の羽月隆太郎選手が起訴された事実を大変重く受け止めており、誠に遺憾に思います。日本プロフェッショナル野球組織はこれまでに、アンチ・ドーピングはじめ薬物使用に関しては、「ガイドブックの配布」、「NPB新人選手研修会で