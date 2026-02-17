「寛容な人ってどんな人?」「寛容な人になるにはどうすればいい?」と気になったことはありませんか。人間関係がうまくいく人には、相手を受け入れる“寛容さ”という共通点があります。本記事では、寛容な人の特徴や心理、無関心との違い、寛容な人になるためのヒントをわかりやすく解説します。寛容とは? 寛容とは? 寛容とは、広い心をもち他を受け入れるさま。他人の価値観や行動を頭ごなしに否定せず、理解しようとする姿勢を指