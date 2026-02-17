信長は当初、秀吉よりも秀長を厚遇した。なぜか。歴史家の磯田道史氏は「ひとつは体格だ。秀長が抜擢された信長の親衛隊である馬廻衆は、小柄な秀吉には向いていなかったのだろう。とはいえ、秀吉は織田家で『使える男』として知られていた」という――。（第1回）※本稿は、磯田道史『豊臣兄弟 天下を獲った処世術』（文春新書）の一部を再編集したものです。紙本著色豊臣秀吉像画稿（写真＝公益財団法人阪急文化財団／CC-PD-Mark