映画『教場 Reunion／Requiem』での撮影シーンを振り返る齊藤京子 前後編で展開する映画『教場 Reunion／Requiem』で、齊藤京子が第205期生徒・星谷舞美を演じた。木村拓哉演じる風間公親のもと、警察学校を舞台に張り詰めた日々が描かれる本作で、星谷は成績優秀で芯の強い"しっかり者"として存在感を放つ役どころだ。「低音ボイスが役に合っていると思った」と語る齊藤に、撮影現場に漂っていた"厳しい空気感"と同期の支え