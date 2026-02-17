羽月容疑者は昨季74試合出場で打率.295、17盗塁日本野球機構（NPB）の榊原定征コミッショナーは17日、広島・羽月隆太郎容疑者が起訴されたことを受け、「誠に遺憾に思います」と声明を発表した。NPB公式ホームページは午後5時過ぎに「広島東洋カープ・羽月選手起訴に対する榊原定征コミッショナーのコメント」として更新された。榊原コミッショナーは「本日、広島東洋カープ球団の羽月隆太郎選手が起訴された事実を大変重く受