川商フーズは3月2日、「Beer Maestro(ビアマエストロ)」(330ml缶、アルコール分5%)を発売する。本格的なビールの味わいと低価格帯を両立させた商品で、ビールのエコノミーカテゴリーでトップシェア獲得をねらう。店頭価格は150円前後を想定している。また、「プライムドラフト」の販売は継続し、現在ビール化する予定はないとした。同社は16日に新商品発表会を開催した。10月に予定されている酒税法改正により、発泡酒や新ジャンル