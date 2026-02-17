ペアはショートプログラム（ＳＰ）２位のアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組が、合計２２１・７５点で銀メダル。ジョージアで冬季五輪初のメダルを獲得した２人が話題になっている。２４、２５年にジュニア世界選手権を連覇した有望ペア。シニアデビューした今季、グランプリ・シリーズ中国杯で優勝し、欧州選手権も制した。団体戦のＳＰとフリーの間に負傷するアクシデントを乗り越えた。試合後、ベルラワは自身の