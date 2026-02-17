阪神・岩崎優投手が１７日、宜野座キャンプに合流し、石井の長期離脱を受けて１０年連続となる４０試合以上の登板を誓った。２５年は５３試合に登板し、守護神としてリーグ優勝に貢献。「１年やれば５０近くの数字にはなる。昨年よりもたくさん投げたい」。不動のセットアッパー不在の中、数字も追い求めていく覚悟だ。石井のアキレスけん損傷については「残念…いつ何が起こるか分からない」と悔やんだが、「一緒に投げること