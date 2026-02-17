２０２５年１１月に静岡・浜松城公園で大好評だった「芋フェス！」が３月７日、８日に浜松城公園で開催されることが１７日に発表された。前回、前々回ともに２００人を超える行列イベントとなった。まだ寒い３月はあたたかいスイーツがほしくなる時期。自然派あったかスイーツの代表とも言える焼き芋を浜松城公園で楽しめるイベントになる。また、焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界初受賞した店舗も出店を予定。東海地