タレントでグラビアアイドルの森脇梨々夏（23）が16日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。STU48の工藤理子、榎原依那とともに現在のグラビアアイドルの仕事について語った。榎原は「今ってデジタルが進んでるじゃないですか。活動が四方八方に広がってるって印象ありますよね。道がひとつふたつじゃなくなってる」と語った。工藤は「どうやったら表紙をいっぱい載ったり、いろんな媒体さんでで