初回から高視聴率を記録している鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』。その第4話が2月15日に放送され、物語の新たな展開に反響が寄せられています。【写真】早瀬と麻友はかつて儀堂を埋めた山中へ向かい…『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。嘘と真実が入り