歌手の工藤静香（55）が15日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットとともに、手作りの“ヘルシーティラミスゼリー”を披露した。【写真】「めちゃくちゃ美味しいです！」塩麹＆豆乳を使った手作り“ヘルシースイーツ”を紹介した工藤静香工藤は「ツンデレ ビビと」とつづり、愛犬について「この子は私が無条件に愛を注ぐ、私には愛される事を知っている 笑笑」「呼んでも気分次第で来ない！笑笑」と紹介。ほほ笑ま