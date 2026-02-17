東京都は、13日に都の観測地点で最も早いスギ花粉の飛散開始日として確認したと発表した。例年（過去10年平均）より1日早い飛散開始日であり、昨年と同日（2月13日）となる。【ランキング】花粉対策にはコレ！ 空気清浄機おすすめランキング都は、各観測地点にスライドグラスを設置し、毎年、1月から11月にかけて花粉飛散数を測定している。スギ花粉の飛散開始日の定義は、日本花粉学会における「花粉情報標準化委員会」の合意