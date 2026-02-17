モデルでタレントの鈴木奈々（37）が14日、自身のインスタグラムを更新。プライベートで親交の深いモデルでタレントの益若つばさ（40）とバレンタインの日にチョコの手作りに励む姿を披露した。【写真】「彼氏いないけど作ったよ！笑笑」広々キッチンで益若つばさと“チョコ作り”に励む鈴木奈々鈴木は「つばさちゃん家でバレンタインチョコ作りました」と、広々としたキッチンで仲良く並んで作業する2ショットを投稿。「彼氏