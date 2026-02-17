プレミアムＧ１「第２回スピードクイーンメモリアル」が２４日から３月１日まで、徳島県のボートレース鳴門で開催される。このＰＲのため、鳴門市企業局ボートレース企画課の池脇康子課長が１７日、キャンペーンガールの白石美音さんを伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れた。池脇課長は「ドリーム戦（初日１２Ｒ）１号艇の浜田亜理沙選手に注目しています。選考期間中に３場で最速タイムを出し、選出順位が１位。２号艇の守