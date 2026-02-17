東京市場まとめ 1.概況 日経平均は12円高の56,819円と小幅に反発して寄付きました。16日の米国市場はプレジデントデーによる休場であったことから、材料に欠けた中で早々に下げに転じると、その後は徐々に下げ幅を拡大する展開となりました。前引けにかけて弱含んだ日経平均は451円安の56,354円で午前の取引を終えました。後場も基調は変わらず、後場寄りは下げ幅を拡大しました。12時37分には671円安の56,135円で、この日