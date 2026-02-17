春の訪れを前に、はやくも家具や家電の新生活商戦が始まっています。今年は、AIを使って開発された商品など、安さだけではない売りも目立ちます。都内の家電量販店には、ひと足先に春が訪れていました。記者「エスカレーターを降りてすぐのところに大きく展開されています」そう、これからやってくる春の新生活に向けた家電コーナーです。ビックカメラ有楽町店 上久保創さん「この時期は低価格でたくさんの家電を揃えたい方が