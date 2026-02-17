ドイツで１２日から開催されているベルリン国際映画祭で、政府は、日本映画の魅力を海外に発信する取り組みに力を入れている。世界中から映画関係者が集まる映画祭は、企業だけでなく、若手監督が自らの作品や企画を直接売り込むことができる貴重な場にもなっている。（ベルリン石塚恵理）映画祭のメイン会場から１キロほど離れた場所にある展示スペース「マルティン・グロピウス・バウ」では１８日まで、売買交渉を行う映画