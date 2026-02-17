24年8月に米歌手テイラー・スウィフト（36）のオーストリア・ウィーン公演で襲撃を計画して数万人の観客を殺害しようとした21歳の男が16日、テロ容疑で起訴されたことが分かった。当時、世界ツアー「ジ・エラズ・ツアー」を行っていたスウィフトは、オーストリア・ウィーンのエルンスト・ハッペル・スタジアムで3公演を予定していたが、当局がテロ計画の疑いをつかんだため、公演は中止された。当局はその後、計画に関連して被告を