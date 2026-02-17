タレントのユージ（38）が17日、自身のインスタグラムを更新。12回目の結婚記念日を報告した。「2月14日は12回目の結婚記念日でした」と報告。「妻のリクエストで鮨よし田さんへ記念日によく行ってます。ここは子供達を見てもらって大人ディナー。最高においしかった」とつづった。「そして別日にウルフギャングで記念日ランチもしました」とも。「一体何回お祝いするんだって感じだけど、家族でお祝い出来る日もあっても