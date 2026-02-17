今年で結成50年のバンド、ゴダイゴのメンバーが、17日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。ヒット曲が生まれる前の状況を明かした。司会の黒柳徹子（92）が「『ガンダーラ』がヒットしなかったら、やめちゃうって思っていたって？」と、78年に日本テレビ系ドラマ「西遊記」のエンディングテーマとして大ヒットした「ガンダーラ」にまつわる話を聞いた。リーダーのミッキー吉野（74）が「人の仕事をいっぱ