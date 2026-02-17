衆議院議員選挙は自民党が単独で3分の2の議席を獲得する圧勝に終わった。2月17日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるが自民党が圧勝した理由を語った。 小塚「今回の衆院選は２つの大博打が明暗を分けました。1つは高市さんが打った解散総選挙。みんなをビックリさせた大博打でしたよね。もう１つは、それに対抗する形で打った大博打、中道改革連合。立憲民主党と公明党が新党