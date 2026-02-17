ＭＬＢの歴史に残された汚点が消えることはなさそうだ。２０１９年１１月に発覚したアストロズによるサイン盗み問題について、当時から急先鋒だった元ドジャース右腕のジョー・ケリー氏（３７）が怒りの声を上げた。この問題は１７年から１８年にかけて、アストロズが外野席に設置したビデオカメラで相手チームの球種のサインを盗み、スタッフらがダッグアウト裏で確認し、ゴミ箱を叩くなどの合図で打者に伝えていたもの。米