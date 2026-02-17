キリンビバレッジは3月3日に、免疫ケア×肌の保湿力を高める『キリン おいしい免疫ケア セラミドプラス』を発売する。またキリングループ傘下のファンケルは2月17日に、コラーゲンペプチドを配合する『ディープチャージ コラーゲン 白桃&マンゴーゼリー』を発売する。都内では合同の商品発表会が開催された。キリンビバレッジとファンケルが、ともに機能性表示食品の新商品を発表した○肌のバリア機能を高める新提案『キリン