ボートレースからつの「か・らっキーバトル」は１７日、３日間の予選が終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。福岡泉水（２８＝兵庫）は予選ラストの３日目６Ｒは６号艇で４着。得点率１２位で準優進出を決めた。「伸びがいいですね。でも、出足も良くてある程度のところにはきていると思う」と仕上がりも納得の域に入っている。今年は「自分の課題に取り組む」と強い決意を持ってレースに臨んでいる。その一方で「